46-Jähriger bei Holzarbeiten in Tirol tödlich verletzt

Ein 46-Jähriger hat am Freitag bei Holzarbeiten in Wenns im Bezirk Imst tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, wurde der Rumäne von einem gefällten Baum getroffen, der von einer Seilwinde gezogen wurde. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlag.