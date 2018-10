"Carmen - das Musical" kommt 2019 in Steinbruch Winzendorf

Der Musicalsommer Winzendorf mit Intendantin Marika Lichter zeigt 2019 eine deutschsprachige Erstaufführung: "Carmen - Das Musical" mit der Musik von Frank Wildhorn feiert am 27. Juni im Steinbruch in Niederösterreich Premiere. Regie führt Erik Petersen aus Deutschland, der unter anderem am Staatstheater Darmstadt "Kiss me Kate" und am Theater Magdeburg das Musical "Anatevka" inszenierte.