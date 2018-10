Sturzflut in Jordanien - Wassermassen rissen Schulbus mit

Eine Sturzflut hat in Jordanien am Donnerstag einen Schulbus mit sich gerissen und mindestens 17 Menschen getötet, die meisten davon Schüler. Zahlreiche weitere Schüler seien bei dem Vorfall in der Nähe des Toten Meeres verletzt worden, sagte ein Vertreter des jordanischen Zivilschutzes. Die israelische Armee half mit Hubschraubern und Soldaten bei der Suchaktion.