USA wollen hunderte Soldaten an Grenze zu Mexiko entsenden

Als Reaktion auf die Massenflucht aus Zentralamerika wollen die USA hunderte Soldaten an die Grenze zu Mexiko entsenden. Ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums kündigte die Operation am Donnerstag an. Präsident Donald Trump hatte zuletzt den Fußmarsch von Flüchtlingen in Richtung USA als "nationalen Notstand" bezeichnet und die Beorderung von Militär an die Grenze bereits angekündigt.