Migrationsdebatte in Italien nach Teenager-Mord in Rom

Der Mord an einer 16-Jährigen in Rom heizt die Debatte über Migration in Italien an. Drei wegen Drogenhandels amtsbekannte afrikanische Migranten wurden am Donnerstag in dem Fall festgenommen. Den Männern, zwei aus dem Senegal und einem aus Nigeria, wird vorgeworfen, die Teenagerin in San Lorenzo unweit des Hauptbahnhofs Termini unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und umgebracht zu haben.