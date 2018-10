100-Jährige in Indien vergewaltigt - 20-Jähriger gestand Tat

In Indien ist eine 100 Jahre alte Frau vergewaltigt worden. Ein junger Mann drang in der Nacht auf Mittwoch in das Haus der Seniorin im ostindischen Chakdaha ein, während diese schlief, wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Enkeltochter des Opfers habe ihre Großmutter schreien gehört, sei in deren Schlafzimmer geeilt und habe den Täter fliehen gesehen.