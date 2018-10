Ausstellung über das Älterwerden in Frankfurt

Mit einer Ausstellung über das Älterwerden will das Frankfurter Weltkulturen Museum zum Nachdenken und Diskutieren über das Thema anregen. Das Museum zeigt die Ausstellung "Grey is the new pink - Momentaufnahmen des Alterns" (deutsch: Grau ist das neue Pink) von Freitag an (26.10.) bis zum 1. September 2019.