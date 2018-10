2.000 Liter Diesel verseuchten Kinderspielplatz in Kärnten

Eine kaputte Tankuhr bei einem 14.000 Liter fassenden Öltank hat am Mittwoch in Kärnten zu einem Umwelt-Zwischenfall geführt. Insgesamt rannen im Bauhof in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) 2.000 Liter Diesel aus und verseuchten einen Kinderspielplatz. Der Spielplatz wurde gesperrt, das kontaminierte Erdreich muss ausgebaggert werden.