Motorradfahrer nach Unfall in Vorarlberg reanimiert

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch in Vorarlberg bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 16.40 Uhr auf der Fahrt von Dornbirn in Richtung Lustenau auf nasser Fahrbahn zu Sturz gekommen. Er schlitterte gegen einen entgegenkommenden Pkw und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Die Einsatzkräfte mussten den Verunfallten reanimieren.