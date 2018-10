Wilderer erschoss in Tirol acht Jahre alten Hirsch

Ein Wilderer hat in der Nacht auf Mittwoch im Gemeindegebiet von Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) im Bereich Niedererberg, Dämmlerboden, einen rund acht Jahre alten Hirsch erschossen. Das Tier wurde laut Polizei von vorne in die Brust getroffen, dürfte aber nicht sofort, sondern erst einige Zeit später gestorben sein.