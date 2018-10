Waffenabzug aus Pufferzone zwischen Nord- und Südkorea läuft

Nord- und Südkorea haben mit dem Abzug von Waffen und Wachposten aus einem Teil der stark befestigten Pufferzone zwischen den beiden Ländern begonnen. Bis Freitag sollen planmäßig alle Grenzsoldaten ihre Waffen abgelegt haben, so eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Seoul am Donnerstag. Auf den Abzug hatten sich die Staaten und das von den USA geführte UNO-Kommando in Korea geeinigt.