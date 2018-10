57-Jährige starb bei Wohnungsbrand im Bezirk Hollabrunn

Bei einem Wohnungsbrand in Maissau (Bezirk Hollabrunn) ist am Mittwochabend eine 57-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau, die in dem Gebäude gewohnt hatte, starb an den Folgen einer Rauchgasvergiftung, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Brandursache war Gegenstand weiterer Ermittlungen.