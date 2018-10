Pkw-Lenker stürzte in Tirol mit Fahrzeug ab

Ein 70-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch in Hopfgarten in Tirol (Bezirk Kitzbühel) über eine steil abfallende Wiese abgestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, hatte sich der Wagen mehrmals überschlagen, wodurch der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.