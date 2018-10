Mann begrapschte in "Trump-Manier" Frau in Flugzeug

Ein Mann hat in einem Flugzeug in den USA einer Frau an die Brust gegriffen - und sich bei der Polizei auf sexistische Äußerungen des US-Präsidenten berufen: Donald Trump habe gesagt, "dass es okay ist, Frauen an ihren intimen Stellen anzufassen", sagte der Mann laut Gerichtsunterlagen nach seiner Festnahme.