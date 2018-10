Wasserretter suchten in der Salzach nach vermisstem Mädchen

Die Wasserrettung hat am Dienstagabend in der Salzach in der Stadt Salzburg nach einer seit mehr als drei Wochen vermissten 15-jährigen Schülerin gesucht. 35 Männer und Frauen waren im Abschnitt zwischen Hellbrunnerbrücke und Überfuhrsteg unterwegs, nachdem zuvor Polizeihunde am Flussufer angeschlagen hatten. Um 21.30 Uhr wurde der Sucheinsatz erfolglos abgebrochen.