EU-Parlament verabschiedet Forderungen zum EU-Haushalt

Das Europaparlament will am Mittwoch seine Forderungen zum EU-Haushalt für das kommenden Jahr verabschieden. Am Vormittag steht eine Debatte mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk auf dem Programm. Dabei dürfte es unter anderem um den Stand der Verhandlungen mit Großbritannien über den Ende März geplanten Austritt des Landes aus der EU gehen.