Palästinenser bei Protesten an israelischer Grenze getötet

Bei neuen Protesten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel ist nach palästinensischen Angaben ein Jugendlicher getötet worden. Israelische Soldaten schossen dem 17-Jährigen am Dienstag nahe dem Ort Bureij in den Kopf, wie das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte. Er sei später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.