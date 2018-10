Papst warnt Jugend vor Populismus und erinnert dabei Hitler

Papst Franziskus hat Jugendliche in aller Welt vor Populismus und Ausländerfeindlichkeit gewarnt und dabei an den Aufstieg der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler erinnert. Jungen Menschen sollte die Geschichte des 20. Jahrhunderts mitsamt der Weltkriege vermittelt werden, "dass sie nicht dieselben Fehler begehen und wissen, wie Populismus sich ausbreitet", sagte der Papst am Dienstag in Rom.