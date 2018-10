Currentzis und Sellars machen 2019 "Idomeneo" in Salzburg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die Inszenierung in Salzburg solle dabei aktuelle Themen vereinen. "Wir werden einen 'Idomeneo' im Zeichen der globalen Erwärmung machen, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn der Meeresspiegel steigt. Man muss mit Neptun, dem Gott der Meere, über die Zukunft der nächsten Generation verhandeln", so Sellars gegenüber Ö1: "Wir werden zeigen, was es bedeutet, wenn die Flutwelle auf uns zurollt und eine ganze Stadt auslöscht."