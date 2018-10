Intendant Johannes Neubert verlässt die Wiener Symphoniker

Die Wiener Symphoniker verlieren ihren Intendanten: Johannes Neubert wird das Orchester Ende 2019 nach dann neun Jahren verlassen. "Ich gehe natürlich mit einem weinenden Auge, glaube aber, dass ich das Orchester in einer sehr guten Verfassung und mit einer äußerst vielversprechenden Zukunft hinterlasse", so der 49-jährige Deutsche am Dienstag.