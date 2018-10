Liste Pilz kritisiert Familienbeihilfen-Kürzung

Die kommende Plenarwoche bietet der Opposition reichlich Stoff für hitzige Debatten. Liste Pilz-Klubchef Bruno Rossmann übte im Vorfeld am Dienstag scharfe Kritik an der geplanten Indexierung der Familienbeihilfe. Diese sei EU-rechtswidrig und bringe Österreich einen "Pflegenotstand". Kritik wird auch an der UVP-Novelle geübt. Die diene zur "Einschüchterung" von Nicht-Regierungsorganisationen.