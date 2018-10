Pferd von Feuerwehr aus der Fischa gerettet

Ein Pferd ist bei Gramatneusiedl im NÖ-Bezirk Bruck an der Leitha in den Fluss Fischa gerutscht. Das Tier musste am Sonntagnachmittag von der Feuerwehr mit einem Kran geborgen werden, gaben die Freiwilligen Feuerwehren Gramatneusiedl und Himberg online bekannt.