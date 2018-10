DokumentART-Preis für Film zu männerdominiertem Frauenbild

Der französisch-spanische Film "Infinite Galatea (Galatea endlos)" hat den Hauptpreis des 27. Europäischen Filmfestivals dokumentART in Neubrandenburg gewonnen. "Der Film ist ein Statement zur jahrhundertelangen Unterdrückung der Frau", sagte Anja Ellenberger von der internationalen Festival-Jury am Sonntag vor Journalisten. Galatea gilt in der griechischen Mythologie als "perfekte Frau".