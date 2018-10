22 Tote und 170 Verletzte bei Zugsunglück in Taiwan

Bei einem schweren Zugsunglück in Taiwan sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 170 Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Viele erlitten schwere Verletzungen. Das Unglück mit dem Puyuma-Expresszug geschah am Sonntag um 16.50 Uhr in Suao im Kreis Yilan an der Küste südöstlich der Hauptstadt Taipeh.