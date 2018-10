Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Katar

In Katar haben am Samstag heftige Regenfälle für umfangreiche Überschwemmungen gesorgt. Straßen waren unpassierbar, Häuser wurden überflutet, Geschäfte und Universitäten blieben geschlossen. Steff Gaulter, Meteorologin beim Sender Al Jazeera, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, in der Hauptstadt sei an einem Tag beinahe so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Jahr.