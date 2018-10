Spektakuläres Training der Wega: Abseilen von Windrad

Schwindelfreiheit ist in dieser Woche bei der Seiltechnik-Gruppe der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) gefragt gewesen. Zum Training begaben sich 40 Beamte in den EVN-Windpark Japons im Waldviertel. Dabei seilten sie sich am Mittwoch unter anderem von einem Windrad aus 100 Metern Höhe ab.