Boden in steirischer Ortschaft mit Blei verseucht

In der Ortschaft Schrems in der Gemeinde Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) hat die steirische Umweltabteilung eine starke Verunreinigung mit Schwermetallen festgestellt. Vor allem die Bleikonzentration sei sehr hoch, hieß es am Freitagabend vom Land. Betroffen sind rund 15.000 Quadratmeter Fläche. Die Einwohner wurden am Freitagnachmittag informiert.