Parlamentswahl in Afghanistan hat begonnen

In Afghanistan sind Samstagfrüh landesweit die Parlamentswahlen angelaufen. In den meisten großen Städten wurde der Verkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt oder massiv eingeschränkt. Über 54.000 Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter sichern die Wahl.

© APA (AFP)

Aufgrund der prekären Sicherheitslage allerdings konnte ein Drittel der Wahllokale nicht öffnen. Die radikalislamischen Taliban hatten zudem angekündigt, die Wahl zu blockieren.

Bereits am Vortag brachten sich in der Hauptstadt Kabul Sicherheitskräfte rund um die Stimmlokale in Stellung. Mehr als 200 zusätzliche Kontrollposten wurden errichtet und alle Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt gesperrt. Auch der wichtigste Grenzübergang zu Pakistan, Torkham, ist für den Wahltag gesperrt worden.

In mehreren Orten hat sich am Samstagmorgen indes das Öffnen der Wahllokale verzögert. In sozialen Medien gab es zahlreiche Berichte, dass Menschen vor noch geschlossenen Wahllokalen warteten. In manchen seien Wahlleiter noch nicht eingetroffen. Die Berichte kamen aus der Hauptstadt Kabul, aber etwa auch aus der Provinz Kunar.

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani war einer der ersten, der seine Stimme am Samstagmorgen abgab. Er lobte in einer kurzen Fernsehansprache die Sicherheitskräfte des Landes und sagte, die Wahlmaterialien hätten alle Wahlzentren im Land erreicht.

Die Wahllokale sind bis 16.00 Uhr lokaler Zeit (13.30 Uhr MESZ) geöffnet. Erste vorläufige Resultate sollen am 10. November veröffentlicht werden, die offiziellen am 20. Dezember. In den Provinzen Kandahar und Gasni wird nicht gewählt. In Kandahar wurde die Wahl aufgrund eines Attentats auf hochrangige Behördenvertreter kurz vor der Wahl verschoben, in Gasni bereits im Sommer aufgrund ungelöster Fragen um die Neueinteilung von Wahlkreisen. Es ist die dritte Parlamentswahl in dem Land mit rund 30 Millionen Einwohnern seit dem Fall der Taliban im Jahr 2001 und die erste, die gänzlich von den Afghanen selbst durchgeführt und gesichert wird.