"Beispiellose" Abweichung Italiens von EU-Haushaltsregeln

Die EU-Kommission wirft Italien eine "beispiellose" Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vor. Die Abweichung sei "beispiellos in der Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes", schrieb die EU-Kommission am Donnerstag in einen Brief an die italienische Regierung und forderte Rom zu "Klarstellungen" bis Montagmittag auf.