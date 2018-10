Lettland erhielt 47 gebrauchte Haubitzen von Österreich

Lettland hat im Zuge eines Rüstungsgeschäfts 47 gebrauchte Panzerhaubitzen aus Österreich bekommen. Sämtliche Artilleriegeschütze seien in dem baltischen EU- und NATO-Land eingetroffen, teilte das Verteidigungsministerium in Riga am Donnerstag mit. In Wien bestätigte man, dass der Deal nun abgeschlossen sei. Der Kaufpreis beträgt je nach Ausrüstung zwischen 60.000 und 140.000 Euro pro Stück.