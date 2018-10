Kinder alleinerziehender Vätern in Australien gekidnappt

In Australien wurden drei Männer festgenommen, die Müttern geholfen haben sollen, Kinder von alleinerziehenden Vätern sowie von Pflegeeltern zu entführen. Gegen eine 78-jährige Frau wurde Strafanzeige erstattet, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit. In ihren zweijährigen Ermittlungen hätten die Beamten zehn entführte Kinder aufgespürt.