CSU und Freie Wähler wollen über Bayern-Koalition verhandeln

CSU und Freie Wähler wollen Bayern in den kommenden fünf Jahren gemeinsam regieren. Beide Parteien kündigten am Donnerstag Verhandlungen miteinander an, um möglichst noch im Oktober eine Koalition zu bilden. "Wir glauben, dass am Ende die Stabilität überwiegt. Deswegen haben wir uns entschieden für die Verbindung, für die Koalition mit den Freien Wählern", sagte CSU-Spitzenkandidat Markus Söder.