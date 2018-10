Drei Österreicherinnen in der Türkei wieder freigelassen

Drei Österreicherinnen mit türkisch-kurdischen Wurzeln, die in der Türkei festgenommen worden waren, sind wieder frei. Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, am Donnerstag gegenüber der APA. Die Mutter mit ihren beiden Töchtern sei am Donnerstag freigelassen worden. Sie sollen so schnell wie möglich nach Österreich abgeschoben werden.