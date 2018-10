Unbekannte brachen durch Mauer in Juwelier in Tirol ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in einen Juwelier in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) eingebrochen. Die Täter drangen dafür zuerst in ein leer stehendes Geschäftslokal neben dem Juwelier ein und brachen dann eine Mauer durch, um in das Schmuckgeschäft zu gelangen, teilte die Exekutive am Donnerstag mit.