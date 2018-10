Polizei tappt nach Juwelier-Einbruch in Tirol im Dunklen

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Juweliergeschäft in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) eingebrochen. Sie drangen zunächst in ein leer stehendes Lokal neben dem Juwelier ein und brachen dann eine Mauer durch, um in das Schmuckgeschäft zu gelangen. Der Überfall wurde erst am Donnerstag bekannt, von den Tätern fehlte vorerst jede Spur.