Greenpeace-Protest vor Umweltministerium von Polizei geräumt

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag eine Protestaktion von Greenpeace gegen Änderungen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vor dem Umweltministerium in der Wiener City geräumt. Fünf Aktivisten wurden angezeigt. Zehn Aktivisten der NGO hatten in der Früh das Foyer im Umweltministerium besetzt. Zeitgleich errichteten mehr als 30 Aktivisten eine Baustelle vor dem Ministerium.