Italiens Vizepremier beklagt Manipulation bei Steuerpaket

Chaos um die umstrittenen Haushaltspläne der italienischen Regierung in Rom: Nach heftiger Kritik an einer Amnestie für Steuersünder weist die regierende Fünf-Sterne-Bewegung jede Verantwortung von sich. Das Steuerpaket sei Staatspräsidenten Sergio Mattarella in einer "manipulierten" Version vorlegt worden, sagte Vizepremier Luigi Di Maio nach Medienangaben vom Donnerstag.

© APA (Archiv/AFP)

Der Regierungsentwurf beinhaltet eine Amnestie für Steuersünder, die ihr Kapital ins Ausland gebracht haben, ohne es zu versteuern. Dieser Steueramnestie habe seine Fünf-Sterne-Bewegung nie zugestimmt, sie sei nicht im Haushaltsentwurf enthalten gewesen, den der Ministerrat am Montagabend verabschiedet hatte, sagte Di Maio. Er kündigte an, wegen des Vorfalls Klage einzureichen. Das Präsidentschaftsbüro dementierte unterdessen, dass dem Staatsoberhaupt bisher ein Steuerdekret vorgelegt worden sei.

Der Koalitionspartner Lega wies die Manipulationsvorwürfe zurück. "Wir sind loyale Personen und manipulieren keine Steuerpakete. Wir arbeiten Tag und Nacht, um den Steuerdruck zu senken und das Pensionssystem zu reformieren", sagte ein Lega-Sprecher.

Kritik hagelte es von der sozialdemokratischen Opposition. Di Maio sei ein "verzweifelter Mann", der zu spät festgestellt habe, dass er einer Amnestie für Steuersünder Grünes Licht gegeben habe, so Ex-Premier Matteo Renzi.

Die Regierungsparteien hatten sich am Montag auf einen sogenannten "Steuerfrieden" für jene geeinigt, die in den vergangenen Jahren Einkommen nicht deklariert hatten oder die geforderten Steuerbeträge nicht bezahlen konnten. Letztere sollen laut der Regierung durch die Begleichung eines Teils der Schulden künftig ihre Position sanieren können. Mit dieser Maßnahme hofft die Regierung zusätzliche Gelder einzutreiben, um ihr kostspieliges Wirtschaftsprogramm zu finanzieren.

Di Maios Worte bringen Premier Giuseppe Conte, der zurzeit mit dem EU-Gipfel in Brüssel beschäftigt ist, in Verlegenheit. Conte bestritt jedoch einen Streit zwischen den Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne-Bewegung über die Inhalte des Pakets. "Es gibt keinen Bruch zwischen den Regierungsparteien über das Steuerpaket", sagte Conte am Donnerstag laut ANSA am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Am Freitag werde er nach dem EU-Gipfeltreffen nach Rom zurückkehren und das Steuerpaket Punkt für Punkt prüfen. Danach werde er Staatschef Mattarella treffen, dem er das zum Haushaltsentwurf dazugehörige Steuerpaket vorlegen wird.

Zuvor hatte Conte im Streit mit der EU um die geplante Neuverschuldung nicht einlenken wollen. Er sehe "keinen Spielraum" für Änderungen am Haushaltsentwurf seiner Regierung, sagte Conte beim EU-Gipfel am Mittwochabend in Brüssel. Italien werde auf die Kritik der EU-Kommission antworten und hoffe dabei auf einen "konstruktiven Dialog". Das Budget zielt nach seinen Angaben auf eine "Trendwende" in Italiens Haushaltspolitik ab: Diese setze auf "Wachstum im Interesse des Landes".

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger erklärte, er halte Italiens Haushaltsplan für "nicht vereinbar" mit den EU-Regeln. Es handle sich dabei aber lediglich um seine "persönliche Meinung", nicht um eine Einschätzung der Kommission, betonte Oettinger im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auf der Basis der Zahlen halte er es für "sehr wahrscheinlich, dass wir Italien bitten müssen, den Budgetentwurf zu korrigieren". EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici reist am Donnerstag und Freitag nach Rom. Dort will er unter anderem den italienischen Finanzminister Giovanni Tria treffen.

Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani lehnt den italienischen Budgetentwurf für 2019 ab. "Wir schauen uns das Budget an, dann wird die Kommission entscheiden". Tajani erklärte vor dem zweiten Gipfeltag der EU und dem anschließenden Euro-Gipfel, dass es "kein gutes Budget ist". Es gebe "keine Investitionen, keine Unterstützung für Klein- und Mittelbetriebe, keine Infrastruktur. Nur Staatsbeihilfen. Als italienischer Politiker bin ich dagegen", so Tajani.

Unterdessen äußerte der italienische Vizepremier Matteo Salvini Überlegungen als Spitzenkandidat einer populistischen Parteienallianz bei der EU-Wahl und damit für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten anzutreten. "Freunde aus verschiedenen europäischen Ländern haben mich darum gebeten, sie haben es mir vorgeschlagen", sagte der Chef der rechten Lega in einem Interview mit der Zeitung "La Repubblica".