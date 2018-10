Selbstmordanschlag in Schule auf der Krim

Bei einem Selbstmordanschlag in einer Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Die Regierung der Krim hat einen Schüler als Urheber des Anschlags in der Hafenstadt Kertsch genannt. Der Jugendliche habe Selbstmord begangen, sagte Regierungschef Sergej Aksjonow am Mittwoch.