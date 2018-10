Suganandarajah wird Musikdirektor am Landestheater Salzburg

Die Entscheidung über den neuen Musikdirektor am Landestheater Salzburg ist gefallen. Intendant Carl Philip von Maldeghem präsentierte am Mittwoch den 34 Jahre jungen Leslie Suganandarajah, der die Position von Sommer 2019 für drei Jahre übernehmen wird. Der in Sri Lanka geborene Dirigent ist zurzeit noch Kapellmeister am Landestheater Linz und wird dort seinen Vertrag noch erfüllen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Interesse für die Stelle war groß, laut Maldeghem sind über 130 Bewerbungen eingelangt. Acht Interessenten wurden zum Vordirigieren eingeladen. Danach sei der 34-Jährige Wunschkandidat des Mozarteumorchesters, von Operndirektorin Katrin König und von ihm selbst gewesen, "und das war nicht immer so", so der Intendant. Das Mozarteumorchester - quasi das Hausorchester des Landestheaters - und Suganandarajah kennen einander bereits von einer gemeinsamen Produktion von Prokofjews "Cinderella" heuer im März.

Da der designierte Musikdirektor seinen Verpflichtungen in Linz noch nachkommen wird, leitet er in seinem ersten Jahr an der Salzach selber nur zwei Produktionen, ab der Spielzeit 2020/21 steht er dem Haus dann hundertprozentig zur Verfügung. Über geplante Werke wollten er und Maldeghem heute noch nicht sprechen. Dass man aber in Salzburg an Mozart nicht vorbeikomme, sei klar, und zuletzt habe er sich sehr für Wagner begeistert, um dessen Werk er bisher eher noch einen Bogen gemacht habe, so Suganandarajah.

Der 34-Jährige floh im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat Sri Lanka und wuchs in Deutschland auf. Mit 15 Jahren nahm er an einem Chorleiterkurs teil und begeisterte sich da fürs Dirigieren. Von 2011 bis 2014 war er Stipendiat im Dirigentenforum, dem bundesweiten Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs. 2012 wurde er 2. Kapellmeister am Theater Koblenz, drei Jahre danach 1. Kapellmeister. 2017 wechselte er als Kapellmeister an das Landestheater Linz.