"Staatenbund"-Präsidentin: "Sind in anderem Rechtskreis"

Am Mittwoch ist im Grazer Straflandesgericht der Prozess gegen 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" fortgesetzt worden. Erneut wurde die "Präsidentin" befragt, die sich wie einige der Angeklagten wegen versuchter Bestimmung zum Hochverrat, staatsfeindlicher Verbindung, und Betrug verantworten muss. Sie ließ die Vorwürfe an sich abprallen: "Wir sind in einem anderen Rechtskreis" meinte sie.