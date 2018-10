SPÖ - Linzer Bürgermeister Luger kritisiert eigene Partei

Mit Kritik an seiner eigenen Partei wartet der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger auf. "Vor allem müssen wir als SPÖ endlich aufhören, die Menschen zu bevormunden. Wir brauchen ein differenziertes Herangehen an nötige Reformen", sagt Luger im "Standard" (Mittwoch-Ausgabe). Manche Vorschläge für die Parteireform sind für Luger "an der Grenze zur Idiotie".