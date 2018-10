Erneut Parlamentskandidat in Afghanistan getötet

Bei einem Anschlag auf eine Wahlveranstaltung in Afghanistan ist erneut ein Parlamentskandidat getötet worden. Abdul Jabar Kahraman sei nach der Explosion einer Bombe in seinem Wahlkampfbüro Mittwochfrüh in der südafghanischen Stadt Lashkar Gah seinen Verletzungen erlegen, sagte die Provinzrätin Rasia Balutsh. Bei dem Anschlag seien zudem mindestens weitere vier Personen getötet worden.