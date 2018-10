Dutzende Verletzte nach Streik in Textilfabrik in Myanmar

Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen vor einer Textilfabrik in Myanmar sind nach Angaben von Betroffenen dutzende Frauen verletzt worden. Vor der Textilfabrik am Rande der Hauptstadt Rangun, in der auch der deutsche Diskonter Lidl fertigen lässt, wurden demnach am Montag 30 Frauen angegriffen, die dort nach einem Streik für ihre Wiedereinstellung demonstrierten.