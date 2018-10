BVT-Ausschuss: Erste Belastungszeugin traf Kickl

Erstmals sind am Dienstag Belastungszeugen in der BVT-Affäre im U-Ausschuss an der Reihe. Die erste davon, eine ehemalige BVT-Mitarbeiterin, outete sich dabei gleich als jene Zeugin, die vor ihrer Aussage bei der Staatsanwaltschaft kurz mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zusammengetroffen war. Dieses Zusammentreffen hatte vor dem Ausschusstag für Empörung bei den NEOS gesorgt.

Ria-Ursula P. war eigenen Angaben zufolge zwei Jahre im Bundesamt tätig und erlebte dort eigenen Angaben zufolge Machtspiele, Unprofessionalität, Sicherheitsrisiken und Mobbing. Es hätten sich Dinge abgespielt, die sicherheitstechnisch "ganz sicher nicht in Ordnung waren". Im besonderen griff sie ihren früheren Chef, den Leiter der Nachrichtendienste an, dem sie unter anderem schlechte Englisch-Kenntnisse unterstellte. So habe dieser bei einem Essen mit ausländischen Kollegen Rehfleisch als "Bambi-Meat" bezeichnet: "Ich habe mich sehr geniert."

P. hat sich, wie sie betont, angesichts von Mobbing und ähnlichem in die Karenz geflüchtet. Da habe sie sich geschworen: "Egal wer Minister wird, dem werde ich das melden." Daher sei sie eben auch mit Ressortchef Kickl zusammengetroffen, wobei diese Begegnung nur wenige Minuten gedauert habe, da sie der Minister an Generalsekretär Peter Goldgruber verwiesen habe. Der Spitzenbeamte wiederum habe sie daraufhin gewiesen, dass es sich um Straftaten handle und sie sich daher an die Staatsanwaltschaft wenden müsse. Dort sei sie mit einem weiteren Kabinettsmitarbeiter, nämlich Udo Lett hingegangen, weil dieser ja Polizist und Jurist sei und von ihr mit der Angelegenheit schon befasst worden war.

Relevante Vorwürfe gegen BVT-Spitzenbeamte konnte oder wollte P. im Ausschuss nicht nennen. Am konkretesten wurde sie noch, als sie dem ehemaligen (mittlerweile entlassenen) Spionage-Chef vorhielt, bei dienstlichen Abendessen betrunken gewesen zu sein.

Dieser habe sie und andere Mitarbeiter angewiesen, bei geselligen Begegnungen mit koreanischen Behördenvertretern anwesend zu sein. Dabei sei meistens sehr viel Alkohol getrunken worden: "Herr P. hat sehr viel konsumiert, da hat man keinen klaren Kopf." Das könne im Nachrichtendienst gefährlich werden.

Dass ihre Vorwürfe wegen persönlicher Frustration geäußert wurden, wollte P., die in der Asien-Abteilung als Analystin arbeitete, nicht so stehen lassen. Es habe einfach wahnsinnig viele Kleinigkeiten gegeben, die den Alltag erschwert hätten. Dazu zählte offenbar auch, dass ihr Chef ihr kein eigenes Büro gegeben hat und sie mit einer Sekretärin zusammensitzen musste. Dort seien ständig SMS eingegangen und es sei Radio Niederösterreich gelaufen: "Da kann ich mich nicht konzentrieren."

Schließlich gab P. den Abgeordneten noch ausgedruckt Informationen aus einer Whatsapp-Gruppe ihrer Abteilung weiter, deren Inhalte Nackt- und wenig geistreiche Scherzbilder waren. Für Stirnrunzeln sorgt dabei zudem, dass auch Beiträge aus dem Jahr 2018 enthalten sind, als P. eigentlich schon in Karenz war.

Relativ breit thematisiert wurde während der Befragung auch P's Eignung für ihre Tätigkeit im BVT, sei sie doch nicht Juristin sondern Wirtschaftspsychologin. P., verheiratet mit dem Generalsekretär des Außenministeriums und Tochter eines früheren niederösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreters (der ÖVP), beharrte darauf, bestens qualifiziert zu sein, auch, nachdem NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper eine Aussage vorgelegt hatte, wonach sie den Job nur auf Wunsch ihrer Du-Freundin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), jetzt Landeshauptfrau von Niederösterreich, frühere Innenministerin, erhalten habe.

Hervorgehoben wurde von P., dass sie "natürlich" keine Zeugenabsprache mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorgenommen habe. Auch zur Diskretion bezüglich des Treffens mit dem Ressortchef sei sie nicht gedrängt worden. Sie habe es vielmehr als "etwas enttäuschend" empfunden, dass dieser sie gleich an Generalsekretär Peter Goldgruber weiter verwiesen habe. Dieser wiederum habe ihr klar gemacht, dass ihre Vorwürfe strafrechtlich relevant seien. Sie selbst wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen, zur Staatsanwaltschaft zu gehen.

Goldgruber habe sie auch gleich von ihrer Amtsverschwiegenheit entbunden, betonte P. Dies ist insofern relevant, als es keinen schriftlichen Beleg dafür gibt. Hätte keine mündliche Entbindung stattgefunden, hätten die Aussagen gar nicht verwertet werden dürfen, was in den vergangenen Wochen regelmäßig Thema im Ausschuss war.

Aktuell will P. übrigens mit FPÖ-Politikern nichts zu tun haben. Einzig Vizekanzler Heinz-Christian Strache habe sie bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) getroffen.

Laut Kickl fand das Treffen mit der Zeugin auf deren ausdrücklichen Wunsch statt. Das schreibt Kickl in seiner Anfragebeantwortung an die NEOS. Allerdings: In der Nationalrats-Sondersitzung am 7. September hatte Kickl dieses Treffen nicht erwähnt und nur von Gesprächen der BVT-Zeugen mit seinen Mitarbeitern gesprochen.

In der Sondersitzung hatte Kickl den Abgeordneten berichtet, dass sich Generalsekretär Peter Goldgruber bzw. sein zuständiger Referent mit den Zeugen getroffen hätten. Von einem persönlichen Treffen des Ministers mit einer Zeugin war damals nicht die Rede. Diese Information lieferte der Minister erst in der am Dienstag veröffentlichten Anfragebeantwortung an Krisper nach.

"Mit einer einzigen späteren Zeugenperson fand auf deren ausdrücklichen Wunsch ein einziges unverbindliches Gespräch statt. Das Ersuchen, dieses Gespräch zu führen, hatte die Zeugenperson bereits in ihrem Gespräch mit dem zuständigen Fachreferenten im Generalsekretariat des BMI artikuliert", schreibt Kickl darin. Zurückgewiesen wird von ihm die Darstellung, sein Büro habe die Zeugen an die Justiz "vermittelt". Denn man habe nicht aktiv nach Zeugen gesucht - die Initiative sei von den Zeugen selbst ausgegangen.

Dass Kickl dem Parlament nicht schon im September von dem Treffen berichtete, begründete sein Sprecher am Dienstag auf APA-Anfrage damit, dass er damals nach den Umständen konkreter Gesprächstermine gefragt worden sei, die allesamt vom Generalsekretär oder seinem Mitarbeiter geführt worden seien. Für ein Protokoll seines kurzen Gespräches mit der Zeugin habe kein Anlass bestanden. Kickl sei ihrem Wunsch nach einem Treffen nachgekommen wie er vielen Gesprächsansuchen von Mitarbeitern oder Bürgern nachkomme. Und: "Weitere Gespräche des Ministers mit späteren Zeugenpersonen gab es nicht."

Was aus der Beantwortung ebenfalls hervorgeht: Das Ministerbüro hatte nach der am 28. Februar durchgeführten Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz direkten Kontakt zu Mitarbeitern der an der Razzia beteiligten Polizei-Einheit EGS. Wann und worüber genau gesprochen wurde, teilt Kickl aber nicht mit.