Prozess gegen Journalistin Tolu wird in Istanbul fortgesetzt

Der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu wird am Dienstag in der Türkei fortgesetzt. Tolu wollte am Montag nach Istanbul reisen, um persönlich vor Gericht zu erscheinen, wo das Strafverfahren wegen Terrorunterstützung gegen sie weitergeht. Im August war der 33-Jährigen nach monatelangem Warten die Ausreise nach Deutschland erlaubt worden.