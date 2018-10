Hektische Beratungen über Haushalt in Rom

Fieberhafte Beratungen waren am Abend in Rom im Gange, um noch am Montag den Haushaltsplan 2019 und ein damit verbundenes Steuerpaket zu verabschieden. Die Regierungskräfte einigten sich laut Indiskretionen aus Kabinettskreisen um mehrere wesentliche Aspekte. Zuletzt war es zu Divergenzen über das Steuerpaket gekommen, das eine Teil-Steueramnestie enthalten soll