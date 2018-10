Australischer Minister unterzeichnete rassistischen Antrag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Montag wurden Rücktrittsforderungen gegen die Minister laut. "Wenn der Minister für indigene Angelegenheiten für etwas stimmt, das allgemein als Slogan der weißen Suprematisten bekannt ist, 'Es ist okay, weiß zu sein', macht ihn das als Minister unhaltbar", sagte der Gründer der Anti-Rassismus-Organisation IndigenousX, Luke Pearson. Scullion ist seit 2013 als Minister für die Belange der Ureinwohner zuständig.

Hansons Antrag wurde im Parlament mit 31 zu 28 Stimmen abgelehnt. Grünen-Chef Richard Di Natale empörte sich in der Debatte über die Darstellung, Weiße würden in Australien benachteiligt: "Es ist nicht nur okay, weiß in Australien zu sein, es ist sogar ein Ticket für einen Lottogewinn", sagte er. "Sehen Sie sich hier in dieser Kammer um und sehen Sie, wie viele Gesichter weiß sind."

Die Ureinwohner Australiens, die Aborigines, waren vor 200 Jahren von den britischen Siedlern von ihrem Land vertrieben worden. Bis heute werden ihre Nachfahren diskriminiert. Zu Beginn der britischen Besiedlung Australiens lebten Schätzungen zufolge eine Million Aborigines auf dem Kontinent. Heute machen sie nur etwa drei Prozent der rund 25 Millionen Einwohner aus.