Vater von Fußballstar gewann Bürgermeisterwahl in Belgien

In Belgien hat erstmals ein Schwarzer eine Bürgermeisterwahl gewonnen. Als Spitzenkandidat eines Parteienbündnisses erhielt der gebürtige Kongolese Pierre Kompany in der Gemeinde Ganshoren nahe Brüssel die meisten Stimmen. Der 71-Jährige ist der Vater des belgischen Nationalspielers Vincent Kompany.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pierre Kompany wurde in der damaligen Kolonie Belgisch-Kongo, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, geboren. 1975 kam er als Flüchtling nach Brüssel, wo der studierte Ingenieur zunächst als Taxi-Fahrer arbeitete.

"Das ist historisch, wir sind alle glücklich. Herzlichen Glückwunsch an meinen Vater", gratulierte Fußball-Star Vincent Kompany in einem Video im Online-Netzwerk Instagram. Der Innenverteidiger ist Kapitän des Premier-League-Klubs Manchester City und gewann mit der belgischen Nationalmannschaft in diesem Sommer den dritten Platz bei der Europameisterschaft.

2014 hatte in der Gemeinde Sambreville bei Charleroi bereits ein Politiker kongolesischer Abstammung kurzzeitig das Bürgermeisteramt bekleidet, allerdings als Stellvertreter für den wegen eines Gerichtsverfahrens abwesenden Amtsinhaber.