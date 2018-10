114 Drogenlenker bei Schwerpunktaktion um Hanfmesse erwischt

Bei einer Schwerpunktaktion in Vösendorf (Bezirk Mödling) sind von Donnerstag bis Sonntag 114 Drogenlenker angehalten und 111 Führerscheine vorläufig abgenommen worden. Bei einem Fahrer wurde eine Alkoholisierung von 1,88 Promille festgestellt, berichtete die Polizei am Montag. In der Eventpyramide Vösendorf fand die "Cultiva"-Hanfmesse statt.