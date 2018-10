Polizei-Großeinsatz bei Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof

In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Tatort, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter. Ob es um eine Geisel ging oder um mehrere, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Auch über den oder die Täter wurde nichts Näheres bekannt. Die Polizei appellierte auf Twitter: "Bitte meiden Sie den Bereich."